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Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
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Gaziantep'te kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlarda 2 milyon 540 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirilirken 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlarda 2 milyon 540 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirilirken 14 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerindeki operasyonlar çerçevesinde 14 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalar neticesinde piyasa değeri 2 milyon 540 bin TL olan gümrük kaçağı 18 bin 285 paket sigara, 1 ton 450 kilogram tütün, 490 kilogram çay, 25 adet elektronik sigara ve 180 bin 300 adet makaron ele geçirildi.

Yakalanan 14 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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