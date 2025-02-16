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Gaziantep'te 2,3 milyon TL değerinde taklit saat ele geçirildi

Gaziantep'te 2,3 milyon TL değerinde taklit saat ele geçirildi
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Gaziantep'te 2 milyon 375 bin TL değerinde gümrük kaçağı 475 adet taklit saat ele geçirildi.

Gaziantep'te 2 milyon 375 bin TL değerinde gümrük kaçağı 475 adet taklit saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde H.A. isimli şahsa ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 2 milyon 375 bin TL olan 475 adet kaçak saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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