Gaziantep'te 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep'te hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı başarılı istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan S.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Şehitkamil İlçesi'nde gizlendiği adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, adli makamların kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP