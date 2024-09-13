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Gaziantep'te 12 Şüpheliye Ait 19 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Gaziantep'te Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucunda, 12 ayrı şüphelinin ikametlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda toplam 19 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon, silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Jandarma tarafından Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmalara dayanıyor.

Gaziantep'te 12 ayrı şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerinde yapılan aramada 19 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Ağustos ayı içerisinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde 12 ayrı şüpheli şahsın ikametine, aracına, iş yerine ve üzerine yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 9 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 49 adet av tüfeği fişeği, 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep Güvenlik 3-sayfa Suç

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