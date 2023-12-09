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Gaziantep'te 180 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şüpheli bir şahsın aracında yaptığı aramalarda piyasa değeri 180 bin 500 lira olan 3 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şüpheli bir şahsın aracında yaptığı aramalarda piyasa değeri 180 bin 500 lira olan 3 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesinde bir aracı durdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 180 bin 500 TL olan 3 bin 560 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Jandarma Güvenlik Suç Kaçakçılık 3. Sayfa Haberler

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