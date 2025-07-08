Gaziantep'te 18 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Gaziantep'te 18 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te " "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında "18 yıl 9 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te " "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında "18 yıl 9 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında "18 yıl 9 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs, takip ve çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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