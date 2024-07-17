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Gaziantep'te 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde yapılan operasyonda, 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlarına yönelik Şehitkamil ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Haberler

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