Gaziantep'te 175 Bin TL Yağma Olayını Gerçekleştiren 4 Şüpheli Yakalandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve 3 vatandaştan 175 bin TL yağma olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakaladı.
Gaziantep'te polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan ve 3 vatandaştan 175 bin TL yağma olayını gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla bir çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda farklı tarihlerde 3 vatandaşı 175 bin TL yağma olayını gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs yakalandığı öğrenildi. - GAZİANTEP