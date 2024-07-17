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Gaziantep'te 173 Motosiklet Sürücüsüne 810 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından abartı egzoz kullanan ve ehliyetsiz araç kullanan 173 motosiklet sürücüsüne 810 bin 228 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından abartı egzoz kullanan ve ehliyetsiz araç kullanan 173 motosiklet sürücüsüne 810 bin 228 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından 16-17 Temmuz tarihinde kent merkezinde yapılan denetimlerde 487 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Yaya kullanımına açık alanlara motosiklet ile giren, abartı egzoz kullanan ve ehliyetsiz araç kullanan 173 motosiklet sürücüsüne 810 bin 228 TL cezai işlem uygulandı.

Benzer uygulama ve denetimlerin devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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