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Gaziantep'te 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonda, 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. isimli şahıs, gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Şahinbey Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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