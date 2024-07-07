Gaziantep'te 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonda, 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. isimli şahıs, gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP