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Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin katil zanlısı yakalandı

Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin katil zanlısı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te parkta gençler arasında yaşanan bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt katil zanlısı yakalandı.

Gaziantep'te parkta gençler arasında yaşanan bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt katil zanlısı yakalandı.

Gaziantep'te Masal Park'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada sırasında 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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