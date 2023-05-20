Gaziantep'te 17 yaşındaki gencin katil zanlısı yakalandı

Gaziantep'te parkta gençler arasında yaşanan bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt katil zanlısı yakalandı.

Gaziantep'te Masal Park'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada sırasında 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP