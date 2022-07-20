Gaziantep'te 17 yaşındaki genç bir aydır kayıp

Gaziantep'te, çalıştığı iş yerinden 25 Haziran tarihinde haftalığını alarak çıkan 17 yaşındaki Ahmet Kaplan'dan bir aydır haber alınamıyor. Kardeşinden bir aydır hiçbir haber alamadıklarını söyleyen ağabey Müslüm Kaplan, başta anne ve babası olmak üzere ailecek perişan halde olduklarını belirterek kardeşinin bulunması için yardım istedi.

Gaziantep'te yaşayan ve bir simit fırınında çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki Ahmet Kaplan'dan bir aydır haber alınamıyor. En son 25 Haziran'da işe giden ve iş yerinden haftalığını aldıktan sonra ortadan kaybolan 17 yaşındaki genç, her yerde aranırken kayıp gencin perişan haldeki ailesi gelebilecek güzel haberleri bekliyor. Kardeşinden bir aydır hiçbir haber alamadıklarını söyleyen ağabey Müslüm Kaplan, başta anne ve babası olmak üzere ailecek perişan halde olduklarını belirterek kardeşinin bulunmasını için yardım istedi.

"25 Haziran'da ortadan kayboldu, bir aydır iz yok"

Kardeşinin çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kaybolduğunu söyleyen ağabey Müslüm Kaplan, "Kardeşim, en son 25 Haziran'da çalıştığı iş yerinden haftalığını alarak çıkıyor ve gidiyor. Gidiş o gidiş. Bir aydır kardeşimden hiçbir haber alamıyoruz. Araştırmadık, bakmadık, sormadık yer bırakmadık ama hala hiçbir iz bulamadık. Yani bir aydır perişan haldeyiz. Kardeşimin hayatından endişe duyuyoruz. Kardeşimin bulunması için polis ve jandarma ekiplerinden destek bekliyoruz" dedi.

"Annem ve babam evde perişan halde"

Bir aydır kardeşinin kayıp olması nedeniyle annesi ve babasının çok perişan olduğunu söyleyen ağabey Kaplan, "Annem ve babam evde perişan halde. Babam kalp hastası sürekli hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Annem de evde yatıyor sürekli ve o da çok perişan halde. Bir aydır hiçbir iz bulamadık. Kardeşimi çok merak ediyoruz. Bize sadece bir telefon açsa, ben iyiyim dese, o bile yeter" şeklinde konuştu.

"Gören, duyan, bilen olursa polise bildirsin"

Kardeşini gören, duyan yada tanıyanların polis ekiplerine haber vermesini de isteyen Müslüm Kaplan, "Vatandaşlarımızdan da rica ediyoruz. Gören, duyan, bilen olursa lütfen bize ve 112 hatlarına bildirsinler" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa