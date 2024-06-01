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Gaziantep'te 17 kişiyi dolandıran 23 şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te çeşitli alış-veriş yöntemleriyle 17 vatandaşı 2 milyon 905 bin TL dolandıran 23 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 8'i tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli alış-veriş yöntemleriyle 17 vatandaşı 2 milyon 905 bin TL dolandıran 23 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 8'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle son iki hafta içerisinde 17 vatandaşı toplam 2 milyon 905 bin TL para toplayarak dolandıran 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda, ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Gaziantep Jandarma Dolandırıcılık Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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