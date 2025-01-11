Gaziantep'te 16 Suçtan Aranan Firari Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te 16 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçu başta olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP