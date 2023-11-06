Gaziantep'te 155 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te hakkında 155 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu Nurdağı ilçesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 155 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Adli makamların koordinesi, titiz planlama ve takip çalışmaları ile istihbari çalışmalar sonucu hakkında 155 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs Nurdağı ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP