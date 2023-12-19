Gaziantep'te 152 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda son iki haftada çok sayıda suçtan aranan 152 şüpheli şahıs yakalandı. Tutuklanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son iki haftada yapılan operasyonlarda çok sayıda suçtan aranan 152 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-17 Aralık 2023 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) destekli operasyonlar sonucunda aralarında kasten adam öldürme gibi çok sayıda suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 152 şüpheli şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP