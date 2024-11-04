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Gaziantep'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçlarına yönelik Şehitkamil ilçesinde operasyon yapıldı. Operasyonda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.K. isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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