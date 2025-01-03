Gaziantep'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı
Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan V.U. isimli firari şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçuyla 4 farklı dosyadan hakkında 15 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.U. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP