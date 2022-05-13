Gaziantep'te 15 ton kaçak çay ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 15 ton kaçak çay ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 15 ton 320 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 15 ton 320 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine kaçak çay operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 15 ton 320 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

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