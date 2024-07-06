Gaziantep'te 15 Hırsızlık Olayında 2 Tutuklama

Gaziantep'te son 1 ay içerisinde 15 ayrı hırsızlık olayında suçüstü yakalanan 23 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik Haziran ayı içerinde Şahinbey, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda önleyici kolluk devriyesi esnasında 15 ayrı hırsızlık olayında 23 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 21 şüpheli şahıstan 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan el konulan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP