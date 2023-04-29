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Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik br depoya operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda sırasında depoda yapılan aramalarda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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