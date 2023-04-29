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Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bir depoya operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda sırasında depoda yapılan aramalarda 15 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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