Gaziantep'te 14 Yıl Hapis Cezası Olan Uyuşturucu Sanığı Yakalandı

Gaziantep'te kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.B. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP