Gaziantep'te 14 Yıl Hapis Cezası Olan Uyuşturucu Sanığı Yakalandı
Gaziantep'te, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları nedeniyle 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.C.B. isimli şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep'te kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.B. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa