Gaziantep'te 14 Yıl Hapis Cezaevi Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te 14 Yıl Hapis Cezaevi Aranan Şahıs Yakalandı
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Yağma ve çeşitli suçlardan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.P., Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 11 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te yağma ve çeşitli suçlardan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde yağma suçu başta olmak üzere 11 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.P. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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