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Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet ruhsatsız tabanca ve toplamda 314 adet fişek ele geçirdi. 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 14 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde haziran ayı içerisinde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye, Karkamış ve Nurdağı ilçelerinde bulunan 13 şüpheli şahsın ikametinde, aracında ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda,8 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 262 adet av tüfeği fişeği ve 52 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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