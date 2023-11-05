Gaziantep'te 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 14 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP