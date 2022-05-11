Gaziantep'te 134 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 134 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. KOM ekipleri, operasyon sırasında iş yerinde yapılan aramalarda 134 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa