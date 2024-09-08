Gaziantep'te 128 Motosiklet Sürücüsüne 608 Bin 884 TL Cezai İşlem

Gaziantep'te yapılan denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 128 motosiklet sürücüsüne 608 bin 884 TL ceza yazıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 07-08 Eylül saat 04.00'e kadar il merkezinde parklarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, yaya kullanımına açık alanlara motosiklet ile giren, abart egzoz kullanan ve ehliyetsiz araç kullanan 128 motosiklet sürücüsüne 608 bin 884 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP