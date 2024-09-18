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Gaziantep'te 124 Kilogram Metamfetamin Ele Ge geçirildi

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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tır tekerleğine gizlenmiş 124 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.

Gaziantep'te 124 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Tır tekerleğine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 124 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda bidonların ve tır tekerleğinin içine gizlenmiş şekilde konulmuş 124 kilogram 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa

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