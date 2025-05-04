Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.P. isimli firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adlı mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.P. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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