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Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Gaziantep'te, farklı suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.B. isimli firari jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde "İş Yeri Konut Dokunulmazlığı İhlal Etme ve Mala Zarar Verme" suçlarından 8 ayrı dosyadan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.B. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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