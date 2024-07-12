Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda H.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Şahinbey ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP