Gaziantep'te 12 yıl cezayla aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticaretinden kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP