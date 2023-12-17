Gaziantep'te 12 Bisiklet Çalma Olayıyla İlgili 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen 12 adet bisiklet çalma olayıyla ilgili yaptıkları çalışmada 3 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep'te 12 adet bisiklet çalınması olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte bisiklet çalınma olayıyla ilgili yaptığı çalışmada 12 adet çalıntı bisiklet olayı ile ilgili 3 şüpheli şahsı yakaladı.

Araştırmalarda yakalanan şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP