Gaziantep'te 118 araca 1 milyon 253 bin TL ceza

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından Narko Alan operasyonu kapsamında yapılan denetimlerde 118 araca 1 milyon 253 bin 974 TL para cezası verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde son üç gün içerisinde eş zamanlı Narko Alan operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda, 6 bin 463 şahıs ile 2 bin 61 araç sorgulanarak 5 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 1 adet tabanca, 13 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 118 araca 1 milyon 253 bin 974 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP