Gaziantep'te 112'ye 8 ayda 1,7 milyon asılsız ve gereksiz çağrı geldi

Gaziantep'te 112 Acil Çağrı hattına yılın ilk 8 ayında 2 milyon 331 bin 806 çağrı düştü. Gelen çağrıların yüzde 74'ünü anons sırasında kapanan aramalar ile asılsız aramalar oluştururken sadece yüzde 26'sı asıllı gerçek çağrı olarak kayda geçti. Asılsız ihbarda bulunan 28 vatandaşa ise 15'şer bin TL idari yaptırım uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, emniyet, orman ve AFAD ile ilgili çağrılara tek bir numara üzerinden hizmet veriyor. Bu kapsamada tek acil çağrı numarası olarak 112 numarasını arayanlara cevap veren çağrı karşılayıcılar, asılsız aramaları süzerek gerçek ihbarları ilgili birimlere yönlendiriyor.

2 milyon 331 bin 806 çağrının 1 milyon 721 bin 749'u asılsız ve gereksiz çağrı olarak sisteme düştü

Gaziantep'te de yaşanan acil durumlara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan 112 Acil Çağrı merkezine 2025 yılının ilk 8 ayında 2 milyon 331 bin 806 çağrı geldi. Gelen 2 milyon 331 bin 806 çağrının 954 bin 854'ü (yüzde 41) anons sırasında kapanma olarak gerçekleşirken, 766 bin 895'i (yüzde 33) asılsız çağrı olarak sistem düştü. Gelen çağrıların sadece 610 bin 57'sine tekabül eden yüzde 26'lik kısmı ise asıllı gerçek çağrı olarak kayda geçti.

"Gelen çağrıların yüzde 74'ünü anons sırasında kapanan aramalar ile asılsız aramalar oluşturdu"

Gaziantep 112 Çağrı Merkezi Müdürü Serdar Koca, 2025 yılının ilk 8 ayındaki verilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Merkeze yılın ilk 8 ayında yaklaşık 2 milyon 331 bin 806 çağrı geldiğini paylaşan Serdar Koca, il bazında bakıldığında çağrı yoğunluğunun yüksek olduğunu ifade etti. Çağrıların yüzde 74'ünü anons sırasında kapanan aramalar ile asılsız aramaların oluşturduğunu aktaran Koca, "Gaziantep Acil Çağrı Merkezi olarak ilk 8 aylık çağrı sayımız 2 milyon 331 bin 806 adettir. 610 bin 57 adet çağrımız asıllı çağrı, 1 milyon 721 bin 749 adet asılsız ve gereksiz çağrı olarak sistemlerimize düşmektedir. Asılsız çağrı oranımız maalesef yüzde 74'tür. Anons sırasında kapanan çağrılarımız çok fazla, vatandaş arıyor ve tekrar kapatıyor. Ancak biz bu çağrılara dönüş yapıyoruz. Bu merkez can ve mal güvenliğiyle ilgili, ondan sonra ani olaylarla gelişen, müdahale edilmesi gereken olaylarla ilgili aranan bir çağrı merkezimiz. O yüzden de vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ve gereksiz yere meşgul etmemesini istiyoruz. Ancak tabi gerçek bir durum varsa, gerçek bir aciliyetle ilgili müdahale edilmesi gereken bir durum varsa her zaman 112'yi arayabilirler. Onunla bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

"2025 yılı içerisinde 28 vatandaşa idari yaptırım uygulandı, asılsız ihbarın cezası 15 bin TL'ye çıkarıldı"

Asılsız çağrı ve ihbarda bulunanlara cezai yaptırım uyguladıklarını ve 2025 yılında şu ana kadar 28 vatandaşın idari yaptırımla karşı karşıya kaldığını söyleyen Koca, "Asılsız ve gereksiz çağrılar için 2025 yılında idari para cezası uygulanıyor. Bu ceza ikiye ayrıldı. Bu konuda kabahatler kanununda bir düzenleme yapıldı. Asılsız çağrı 112'yi arayarak ısrarla çağrı bırakma kapsamında değerlendiriliyor. Bunun yaptırımı bin 500 TL. Şu anda 28 vatandaşa 2025 yılı içerisinde idari yaptırım uygulandı. Diyelim ki vatandaş bir ihbarda bulundu, oraya ekiplerimizi sevk ettik ancak öyle bir olay olmadığı anlaşıldığında ekiplerimiz tutanak tutuyor. O kapsamda bize bildirim sağlanıyor. Biz de o vatandaşa idari yaptırım uyguluyoruz. Bunun cezası da 15 bin TL. Bu yıl içinde tekrarlanırsa bu cezalar iki katına çıkıyor. O zaman vatandaşa 30 bin TL idari yaptırım cezası uygulanıyor. Daha önceden de 15 bin olunca toplam 45 bin lira idari yaptırım uygulamış oluyoruz. O anlamda da bilinçlenmemiz gerekiyor. Bunun bir yaptırımı var, bir idari cezası var. Aslında amacımız burada vatandaşa ceza vermek değil. Gerçekten ihtiyacı olanları bu sistemde tutmak ve asılsız çağrıları değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

"112 Acil Çağrı hattını gereksiz meşgul etmek hayati sonuçlara mal olabiliyor"

Vatandaşları asılsız çağrı yapmamaları konusunda uyaran ve 112'nin gereksiz yere meşgul edilmesinin hayati sonuçlar doğurduğunu ifade eden Koca, "İnsan doğası gereği her an başına bir olay gelebilir, bir hastası olabilir, bir kaza geçirebilir, bir yerden düşebilir, bir yakınımız boğulabilir, biri yangında mahsur kalabilir. Bunları en yakınımız olarak düşünelim. Annemiz, babamız, kardeşimiz, ailemiz, kardeşlerimiz, komşularımız olarak düşünelim. Onlar o zor anda bize ulaşmaya çalışırken siz bu hattı meşgul ederseniz maalesef onlar ulaşamıyor. Belki de ölümle sonuçlanacak bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Yani bunun hem vicdan ve vebali büyük hem de dediğim gibi yani insani boyutu var. O konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Bazen bilgi amaçlı, danışma amaçlı çağrılar oluyor. Bazen bir bilgi amaçlı kamuoyuyla ilgili bazı kurumlarla ilgili bilgi alınmak için aramalar yapılıyor. Onlar da bizi meşgul ediyor. Bunun artık ayrımının yapılması gerekiyor. Hani asılsız çağrıdan ziyade bu çağrı 112'yi ilgilendiriyor mu, hayati bir şey mi, acil müdahale edilmesi gereken bir durum mu? Bunun farkına ve bilincine varılması gerekiyor" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP