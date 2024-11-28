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Gaziantep'te 11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hırsız Yakalandı

Gaziantep'te 11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hırsız Yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli firari şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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