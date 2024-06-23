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Gaziantep'te 11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Gaziantep'te tehdit, alıkoyma ve yol kesme suçlarından hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te tehdit, alıkoyma ve yol kesme suçlarından hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tehdit, alıkoyma ve yol kesme suçlarından hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda şüpheli B.B. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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