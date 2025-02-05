Gaziantep'te 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Z.S. isimli şahıs, jandarma tarafından saklandığı adreste yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.S. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa