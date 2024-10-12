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Gaziantep'te 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Gaziantep'te 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
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Gaziantep'te adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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