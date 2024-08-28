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Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuk, gürültü çıkardığı iddiasıyla esnaf tarafından öldürüldü

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir esnaf tarafından gürültü çıkardığı iddiasıyla 10 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı kaçtı.

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep Şahinbey Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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