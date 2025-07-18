Gaziantep'te 10 Yaşındaki Çocuğun Öldürülmesi Davasında Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Gaziantep'te gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili davanın karar duruşması görüldü. Sanık Mühsün Taşkın'a çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep'te gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın ölümüyle ilgili davanın 5'inci duruşması Gaziantep 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanık avukatları, maktul çocuğun ailesi, maktul avukatları, görgü tanıkları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli memur katıldı. Sanık Mühsün Taşkın ise duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı.

Adli tıp raporu geldi

Bir önceki duruşmada sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönündeki iddia üzerine yapılan inceleme sonucunda, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Anne ve baba en ağır cezayı istedi

Duruşmada konuşan maktul avukatları, sanığın aklı dengesinin yerinde olduğunu söyledi. Duruşmada konuşan anne Tülay Bayındır ve baba Celal Bayındır, suçlunun en ağır cezayı almasını talep etti.

"Çocuğun telefon sinyallerini istiyorum"

Duruşmada son kez konuşan sanık Mühsün Taşkın, "Çocuğun telefon sinyallerini istiyorum. Daha önce yanıma gelip beni taciz edip dalga geçtiği için. Son sözüm yok. Size bırakıyorum başkanım" dedi.

Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Savunmaların ve son sözlerin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Mühsün Taşkın'a çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Acılı anne ve baba: "Adalet yerini buldu, oğlumun kanı yerde kalmadı"

Duruşmanın arından gözyaşlarına hakim olamayan maktulün ailesi, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Karar sonrası konuşan anne ve baba, "Adalet yerini buldu. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Adalet tecelli etti. Çok şükür. Herkesten Allah razı olsun. Bize destek olan, yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Oğlum geri gelmeyecek ama adalet yerini buldu. O içeriden çıkmasın" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilirken katil zanlısı tutuklandı. - GAZİANTEP