Gaziantep'te 10 elektrikli bisiklet çalan hırsız yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te 10 elektrikli bisiklet çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 10 elektrikli bisiklet çalan hırsız yakalandı Motosiklet hırsızı kamerada Gaziantep'te 10 elektrikli bisiklet ile bir hırsızlık suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te 10 elektrikli bisiklet çalan hırsız yakalandı

Motosiklet hırsızı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te 10 elektrikli bisiklet ile bir hırsızlık suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelinin elektrikli bisikletleri çalması ise kameralara yakalandı.

Gaziantep genelinde farklı tarihlerde 10 elektrikli bisiklet çalan ve bir açıktan hırsızlık suçundan aranan şahıs Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yasal işlemlerin ardından şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

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