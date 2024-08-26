Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 90 Paket Ele Geçirildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, son bir hafta içerisinde 10 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı ve gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 10 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde 7 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlara operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 757 Bin TL olan 10 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP