Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin 90 Paket Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 10 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde 7 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlara operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 757 Bin TL olan 10 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP