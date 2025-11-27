Haberler

Gaziantep'te 1 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi: 9 gözaltı

Gaziantep'te 1 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi: 9 gözaltı
Güncelleme:
Gaziantep'te yapılan operasyonda 1 milyon TL değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Araban ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsa ait iş yeri, ikamet ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 5 bin 319 paket sigara, 240 kilogram nargile kömürü, 220 paket elektronik sigara kartuşu, 85 litre alkol, 55 kilogram tütün, 50 adet puro, 25 kilogram çay ve 2 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli ile firmaları hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
