Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde taklit ürün ele geçirildi

Gaziantep'te polisin arama yaptığı bir iş yerinde piyasa değer 1 milyon 50 bin TL olan taklit ürün ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir işyerinde yaptığı arama piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan taklit ürün ele geçirildi.

Ekipler 4 bin 950 adet taklit ürüne el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa