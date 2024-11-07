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Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 11 gözaltı

Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 11 gözaltı
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Gaziantep'te son bir haftada yapılan operasyonlarda 1 milyon 232 bin 500 TL değerinde kaçak sigara ele geçirilirken 11 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te son bir haftada yapılan operasyonlarda 1 milyon 232 bin 500 TL değerinde kaçak sigara ele geçirilirken 11 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara operasyonu yapıldı. Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde yapılan operasyonlarda kaçakçılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 milyon 232 bin 500 TL olan gümrük kaçağı 12 bin 270 paket sigara ve 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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