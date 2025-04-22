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Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak parfüm ele geçirdi

Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak parfüm ele geçirdi
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Gaziantep'te yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan araçtan 1 milyon 170 Bin TL değerinde 780 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan araçtan 1 milyon 170 Bin TL değerinde 780 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında A.C.Ü. isimli şahın aracından şüphelenen jandarma ekipleri aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon 170 bin TL değerinde 780 adet gümrük kaçağı parfüm ve deodorant ele geçirilirken A.C.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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