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Gaziantep'te Kaçak Malzeme Operasyonu: 1 Milyon 366 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçak Malzeme Operasyonu: 1 Milyon 366 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi
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Gaziantep'te Jandarma ekipleri, aralık ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda piyasa değeri 1 milyon 366 bin TL olan kaçak malzemelere el koydu. 12 bin 615 paket gümrük kaçağı sigara, 225 adet elektronik sigara, 78 puro, 61 kg nargile tütünü ve 53 kg çay ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 366 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi. 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralık ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 16 şüpheli şahsın kaçakçılık yaptığı ihbarı üzerine şahıslara ait ikamet ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan adli aramalar neticesinde piyasa değeri 1 Milyon 366 Bin TL olan, 12 bin 615 paket gümrük kaçağı sigara, 225 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 78 adet gümrük kaçağı puro, 61 kg gümrük kaçağı nargile tütünü, 53 kg gümrük kaçağı çay, 3 bin 100 adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 16 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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