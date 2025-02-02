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Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi
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Gaziantep'te jandarmanın bir iş yerine operasyonda 1 milyon 300 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarmanın bir iş yerine operasyonda 1 milyon 300 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, Şehitkamil ilçesinde F.E. isimli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon 300 bin TL olan gümrük kaçağı 62 adet cep telefonu, 38 adet elektronik eşya ve 9 adet akıllı saat ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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